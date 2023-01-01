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Stella's Dress-Up: Fashion Shoot

Stella's Dress-Up: Fashion Shoot

poki.com

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Создавайте привлекающие внимание наряды для красивых моделей! В Stella's Dress-Up: Fashion Shoot вы являетесь стилистом целой команды моделей. Сначала выберите вьющуюся, прямую или волнистую прическу. Затем выберите блузку и юбку из потрясающего гардероба. Прежде чем фотографироваться, выберите серьги и аксессуар для волос!

Веб-сайт: poki.com

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