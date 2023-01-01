Создайте красивый наряд в игре Stella's Dress-Up: Going Out! Сначала вы выберете модель и прическу. Затем пролистните гардероб, чтобы выбрать шикарное платье и стильную пару туфель на каблуках. Дополните образ золотыми серьгами и цветочным ободом!

Веб-сайт: poki.com

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