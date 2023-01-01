Украсьте королевскую красавицу блестящими украшениями! Игра Princess Fashion Dress Up отправит вас в самую девчачью спальню замка. Вы можете изменить прическу, головной убор и сумочку принцессы. Затем примерьте все красивые платья. Убедитесь, что у принцессы есть подходящая пара блестящих туфель!

Веб-сайт: poki.com

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