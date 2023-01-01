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Poki Christmas Dress Up

Poki Christmas Dress Up

poki.com

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Встречайте 25 декабря в праздничном наряде! Poki Christmas Dress Up позволяет вам надеть самые разные виды праздничной одежды. Вы можете примерить шапку Санты, забавные эльфийские уши и шарф-конфетку. Затем наденьте Ноэлю пару сережек с омелой и ожерелье со звездами. Гардероб вашей дамы наполнен зелеными и красными платьями, юбками с узорами и теплыми свитерами. Красивые леггинсы со снежинками можно сочетать с сине-белой юбкой. Затем дополните рождественский наряд парой тапочек с оленями!

Веб-сайт: poki.com

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