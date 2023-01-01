Отправьтесь за покупками с парой принцесс Диснея! В этой игре для девочек ты сможешь примерить одежду во время летней распродажи в магазине. Есть шикарные топы, узкие брюки и красивые платья. Позируйте с высокотехнологичными аксессуарами на карнавале в Princess Weekend Activity!

Веб-сайт: poki.com

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