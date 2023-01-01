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Bubble Charms Xmas

Bubble Charms Xmas

poki.com

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Лопайте праздничные пузыри! В этой праздничной аркадной игре вы поможете эльфу Санты очистить заснеженное небо. Стремитесь собрать группу совпадающих частей и разбивайте группу, чтобы забить. Есть желтые колокольчики, зеленые рождественские елки и фиолетовые леденцы. Вы можете использовать цветную бомбу, чтобы преобразить целую группу. В Bubble Charms Xmas ваш уровень будет повышаться после каждых 500 очков. Запустите огненный шар, чтобы уничтожить все пузыри на своем пути. Чтобы устранить каменные блоки, вы должны удалить все окружающие их части!

Веб-сайт: poki.com

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