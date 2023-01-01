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Tingly Bubble Shooter

Tingly Bubble Shooter

poki.com

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Станьте чемпионом по стрельбе по пузырям! Ваша задача — создавать и объединять группы одинаковых частей. В Tingly Bubble Shooter вы можете менять боеприпасы, чтобы запускать снаряды другого цвета. Если вы будете медлить или совершать слишком много ошибок, небо обрушится на вас!

Веб-сайт: poki.com

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