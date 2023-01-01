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Fruity Party

Fruity Party

poki.com

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Меняйте местами кусочки фруктов, чтобы разгадать головоломку и набрать очки! Fruity Party включает в себя грозди винограда, яблок, бананов и груш. Вы можете лопнуть любую группу из трех и более одинаковых частей. Диско-шар разобьет каждую плитку с фруктами определенного типа!

Веб-сайт: poki.com

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