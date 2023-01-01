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Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

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Skibidi Shooter — это игра-стрелялка, в которой вам нужно сдерживать туалеты Skibidi, вторгшиеся в город! Используйте свой пистолет, снайперскую винтовку и пулемет, чтобы пройти через разные уровни. Для действительно опытных агентов есть бесконечный режим. В этом игровом режиме вы можете принять столько волн туалетов Skibidi, сколько сможете. Присоединяйтесь к сопротивлению Операторов и дайте отпор!

Веб-сайт: poki.com

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