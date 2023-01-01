Traffic Escape!

Побег из трафика! — это логическая игра-головоломка, в которой вы играете за регулировщика. Дороги полностью перекрыты, и вам предстоит восстановить движение транспорта. На каждой машине есть стрелка, указывающая, куда она хочет направиться. Выбирайте машины в правильном порядке и разберитесь с пробкой! Есть множество уровней, включая несколько очень сложных уровней с боссами. Также есть гонка на уровне, в которой вы соревнуетесь с четырьмя другими игроками, чтобы пройти уровни как можно быстрее. Выиграйте гонку и эпический приз станет вашим! Сможете ли вы решить пробки и стать героем шоссе?

Веб-сайт: poki.com

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