Car Parking Jam — это игра, в которой вам нужно будет проявить мудрость, чтобы выдвигать машины одну за другой! Решайте заторы на парковке, используя свои стратегические навыки, избегая столкновений и наблюдая за бдительными полицейскими. Сможете ли вы распутать хаос на парковке и разблокировать как можно больше машин?

Веб-сайт: poki.com

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