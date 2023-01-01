Narrow.One — это многопользовательская 3D-игра о стрельбе из лука, разработанная Pelican Party Studios. Примите участие в динамичной стрельбе из лука, где вы и ваши товарищи по команде попытаетесь захватить вражеский флаг на красиво оформленной арене замка. Вам разрешено использовать только лук и несколько стрел, поэтому убедитесь, что ваша цель точна, а ваша реакция быстрая. Пригласите своих друзей сыграть вместе с вами и наслаждайтесь острыми ощущениями от совместной борьбы с противниками. Narrow.One — это море веселья!

Веб-сайт: narrow.one

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