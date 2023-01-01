Temple Run 2: Jungle Fall — это игра в жанре бесконечный раннер, разработанная Imangi. Убегайте от опасных демонических обезьян и избегайте всех препятствий и ловушек, которые встречаются на пути. Путешествуйте по красивому апельсиновому лесу, избегайте ловушек, уклоняйтесь от динамичных врагов, таких как венерианские мухоловки, и помогите этому бесстрашному охотнику за сокровищами сбежать с золотым идолом. Но поторопитесь! Злые монстры-обезьяны все еще преследуют вас! Карта «Падение джунглей» добавляет яркости классическому опыту Temple Run 2. Готовы ли вы к знакомому, но новому захватывающему приключению? Наслаждайтесь осенним сезоном с совершенно новой картой, в которую можно влюбиться! Temple Run 2: Jungle Fall — это новая карта во второй части мега-хита Temple Run. Его создал Иманги. Играйте в их легендарные бесконечные раннеры Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows и Temple Run 2: Holi Festival на Poki! Собирайте бесплатные монеты, прыгайте на секунду раньше, чем приближаетесь к краям, улучшайте характеристики своего персонажа, рассчитывайте время прыжков. дважды перепрыгивайте препятствия и обязательно выполняйте задачи этапа. Вы можете играть в Temple Run 2: Jungle Fall в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.No. Поскольку игра представляет собой бесконечную бегущую игру, храму нет конца; игрок играет до тех пор, пока персонаж не столкнется с большим препятствием, не упадет в воду или не будет настигнут демоническими обезьянами. Для игры в Temple Run 2: Jungle Fall на Poki необходимо подключение к Интернету. Злые обезьяны-демоны (или обезьяны-дьяволы) главные антагонисты Temple Run и ее продолжения Temple Run 2. Они преследуют игрока в поисках золотого идола. Собирайте монеты и заполняйте счетчик силы в Temple Run 2: Jungle Fall, чтобы разблокировать временное повышение скорости и непобедимости. Откройте «Способности» и нажмите на силу, которую хотите улучшить, например, «Продолжительность щита», «Монетный магнит» и «Увеличение расстояния».

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