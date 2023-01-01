Temple Run 2: Holi Festival — это игра в жанре бесконечный раннер, разработанная Imangi. Отпразднуйте фестиваль Холи в обновленных красочных храмах в Temple Run 2! Возьмите золотого идола и спасайтесь, избегая всех препятствий и ловушек, которые встречаются на пути. Карта фестиваля Холи добавляет яркости классическому опыту Temple Run 2: от радужных водопадов до хрупких колонн, окрашенных в разные цвета. Готовы ли вы к новому захватывающему приключению? Temple Run 2: Holi Festival — это новая карта во второй части мегахита Temple Run. Его создал Иманги. Играйте в их легендарные бесконечные раннеры Temple Run 2, Temple Run 2: Frozen Shadows и Temple Run 2: Jungle Fall на Poki! Собирайте бесплатные монеты, прыгайте на секунду раньше, чем приближаетесь к краям, улучшайте характеристики своего персонажа, рассчитывайте время прыжков. дважды перепрыгивайте препятствия и обязательно выполняйте задачи этапа. Вы можете играть в Temple Run 2: Holi Festival в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.No. Поскольку игра представляет собой бесконечную бегущую игру, храму нет конца; игрок играет до тех пор, пока персонаж не столкнется с большим препятствием, не упадет в воду или не будет настигнут демоническими обезьянами. Для игры в Temple Run 2: Holi Festival на Poki необходимо подключение к Интернету. Злые обезьяны-демоны (или обезьяны-дьяволы) главные антагонисты Temple Run и ее продолжения Temple Run 2. Они преследуют игрока в поисках золотого идола. Собирайте монеты и заполняйте счетчик силы в Temple Run 2: Holi Festival, чтобы разблокировать временное повышение скорости и непобедимости. Откройте «Способности» и нажмите на силу, которую хотите улучшить, например, «Продолжительность щита», «Монетный магнит» и «Увеличение расстояния».

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