Temple Run 2: Frozen Shadows — это игра в жанре бесконечный раннер, разработанная Imangi. Игрок должен убежать от своего врага и избежать всех препятствий и ловушек, встречающихся на пути, и сбежать с золотым идолом. От ледяных пещер и узких уступов ущелий до опасных коньков — карта Frozen Shadows добавляет глубины и азарта классическому приключению Temple Run 2. Осмелитесь ли вы присоединиться к этому захватывающему, наполненному адреналином приключению? Будьте осторожны, лед выглядит скользким! Temple Run 2: Frozen Shadows — это новая карта во второй части мегахита Temple Run. Его создал Иманги. Играйте в их легендарные бесконечные раннеры Temple Run 2, Temple Run 2: Holi Festival и Temple Run 2: Jungle Fall на Poki! Собирайте бесплатные монеты, прыгайте на секунду раньше, чем приближаетесь к краям, улучшайте характеристики своего персонажа, хорошо рассчитывайте время прыжков. дважды перепрыгивайте препятствия и обязательно выполняйте задачи этапа. Вы можете играть в Temple Run 2: Frozen Shadows в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.No. Поскольку игра представляет собой бесконечную бегущую игру, храму нет конца; игрок играет до тех пор, пока персонаж не столкнется с большим препятствием, не упадет в воду или не будет настигнут обезьянами-демонами. Для игры в Temple Run 2: Frozen Shadows на Poki необходимо подключение к Интернету. Злые обезьяны-демоны (или обезьяны-дьяволы) главные антагонисты Temple Run и ее продолжения Temple Run 2. Они преследуют игрока в поисках золотого идола. Собирайте монеты и заполняйте счетчик силы в Temple Run 2: Frozen Shadows, чтобы разблокировать временное повышение скорости и непобедимости. Откройте «Способности» и нажмите на силу, которую хотите улучшить, например, «Продолжительность щита», «Монетный магнит» и «Увеличение расстояния».

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