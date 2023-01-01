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Temple Run 2

Temple Run 2

poki.com

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Temple Run 2, разработанная Imangi, представляет собой бесконечный раннер, в котором игрок должен убегать от своего врага и избегать всех препятствий и ловушек, встречающихся на пути. Путешествуйте по скалам, лесам и даже шахтам и помогите этому бесстрашному охотнику за сокровищами сбежать с золотым идолом. Но поторопитесь! Злые монстры-обезьяны преследуют вас! Осмелитесь ли вы присоединиться к этому захватывающему приключению, наполненному адреналином? Temple Run 2 — это вторая часть мегахита Temple Run. Его создал Иманги. Играйте в их легендарные бесконечные раннеры Temple Run 2: Holi Festival, Temple Run 2: Frozen Shadows и Temple Run 2: Jungle Fall на Poki! Собирайте бесплатные монеты, прыгайте на секунду раньше, приближаясь к краям, улучшайте характеристики своего персонажа, рассчитывайте время хорошо перепрыгивает препятствия с двойным прыжком и обязательно выполняет задачи этапа. Вы можете играть в Temple Run 2 в своем браузере, не устанавливая и не загружая бесплатно на Poki.No. Поскольку игра представляет собой бесконечную бегущую игру, храму нет конца; игрок играет до тех пор, пока персонаж не столкнется с большим препятствием, не упадет в воду или не будет настигнут обезьянами-демонами. Чтобы играть в Temple Run 2 на Poki, вам необходимо подключение к Интернету. Злые обезьяны-демоны (или обезьяны-дьяволы) являются главными антагонистами. из Temple Run и ее продолжения, Temple Run 2. Они преследуют игрока в поисках золотого идола. Собирайте монеты и заполняйте счетчик силы в Temple Run 2, чтобы разблокировать временное повышение скорости и непобедимости. Откройте «Способности» и нажмите от силы, которую вы хотите улучшить, например, «Продолжительность щита», «Монетный магнит» и «Дальность усиления».

Веб-сайт: poki.com

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