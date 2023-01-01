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Kickflip Santa

Kickflip Santa

poki.com

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Kickflip Santa — это сайд-скроллер, в котором вы играете за Санта-Клауса, катающегося на скейтборде, и развозите подарки детям, одновременно выполняя трюки и упражнения! На каждом уровне вам нужно доставить определенное количество подарков, и ваш результат зависит как от количества доставленных подарков, так и от общего количества очков, полученных за выполнение трюков! Попрыгайте над эльфами и переверните рождественскую елку, а затем спуститесь с холма, чтобы стать настоящим Сантой! Ознакомьтесь со всеми различными скинами и скейтбордами, чтобы настроить Санту так, как вы хотите! Сможешь ли ты кататься на коньках, чтобы спасти Рождество? Ускорение — удерживайте клавишу со стрелкой вправо. Прыжок — клавиша со стрелкой вверх Измельчить — клавиша со стрелкой вниз Тормоз — клавиша со стрелкой влево Бросить подарок — пробел Нолли — стрелка вверх + D Heelflip — стрелка вверх + S Поп Шувит — стрелка вверх + A Кикфлип — стрелка вверх + W На мобильном телефоне есть кнопки, которые нужно нажимать, но трюки выбираются случайным образом! Kickflip Santa был создан BUN GUN. Ознакомьтесь с другими их замечательными играми на Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast и Wild Bullets! Вы можете играть в Kickflip Santa бесплатно на Poki. В Kickflip Santa можно играть на своем компьютере и мобильных устройствах, таких как телефоны и планшеты.

Веб-сайт: poki.com

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