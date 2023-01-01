WebCatalog
Xmas Catcher

Xmas Catcher

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Xmas Catcher в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Xmas Catcher — это игра на ловкость, в которой вы поможете Санте поймать все подарки, падающие с крыши. Положите в мешок Санты подарочные коробки всех размеров, но не стойте под падающими частями крыши. Сможешь ли ты помочь Санте спасти Рождество? Стойте под падающими предметами, чтобы поймать их. Перемещение — клавиши со стрелками влево и вправо. Xmas Catcher создан CodeThisLab.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Xmas Catcher, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Kickflip Santa

Kickflip Santa

poki.com

Jigsaw Photo Puzzle: Christmas

Jigsaw Photo Puzzle: Christmas

poki.com

Laborer 2

Laborer 2

poki.com

Photo Puzzle: Slide Edition

Photo Puzzle: Slide Edition

poki.com

Magic Bridge

Magic Bridge

poki.com

SuperBrawl

SuperBrawl

poki.com

Up and Beyond

Up and Beyond

poki.com

Pet Party Columns

Pet Party Columns

poki.com

Jigsaw Photo Puzzle: Winter

Jigsaw Photo Puzzle: Winter

poki.com

Stone Age Architect

Stone Age Architect

poki.com

Avalanche

Avalanche

poki.com

Desert Worms

Desert Worms

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности