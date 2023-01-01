Xmas Catcher — это игра на ловкость, в которой вы поможете Санте поймать все подарки, падающие с крыши. Положите в мешок Санты подарочные коробки всех размеров, но не стойте под падающими частями крыши. Сможешь ли ты помочь Санте спасти Рождество? Стойте под падающими предметами, чтобы поймать их. Перемещение — клавиши со стрелками влево и вправо. Xmas Catcher создан CodeThisLab.

Веб-сайт: poki.com

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