Avalanche — это игра на ловкость, созданная Nitrome. В этой игре вы — пингвин на санях, главная цель которого — обогнать лавину. Так что думайте на ходу и преодолевайте все опасные препятствия, встающие на вашем пути. В Avalanche есть два игровых режима: Обычный сюжетный режим, в котором вы можете пройти 15 уровней. Или попробуйте режим выживания, в котором вы продолжаете ускользать от лавины, пока не проиграете игру. Сколько рыб вы сможете поймать в Avalanche, не упав? Ускорение — D или клавиша со стрелкой вправо. Тормоз — A или клавиша со стрелкой влево. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх (удерживайте нажатой, чтобы прыгнуть выше). Avalanche была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована. в HTML5 от AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny. , Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Avalanche, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.