WebCatalog
Avalanche

Avalanche

poki.com

Играть онлайн

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Avalanche в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Avalanche — это игра на ловкость, созданная Nitrome. В этой игре вы — пингвин на санях, главная цель которого — обогнать лавину. Так что думайте на ходу и преодолевайте все опасные препятствия, встающие на вашем пути. В Avalanche есть два игровых режима: Обычный сюжетный режим, в котором вы можете пройти 15 уровней. Или попробуйте режим выживания, в котором вы продолжаете ускользать от лавины, пока не проиграете игру. Сколько рыб вы сможете поймать в Avalanche, не упав? Ускорение — D или клавиша со стрелкой вправо. Тормоз — A или клавиша со стрелкой влево. Прыжок — W или клавиша со стрелкой вверх (удерживайте нажатой, чтобы прыгнуть выше). Avalanche была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована. в HTML5 от AwayFL. Играйте в другие флеш-игры Nitrome на Poki: Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Mutiny. , Skywire, Twin Shot, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Avalanche, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Cave Chaos

Cave Chaos

poki.com

Mutiny

Mutiny

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Cave Chaos 2

Cave Chaos 2

poki.com

Silly Sausage

Silly Sausage

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Enemy 585

Enemy 585

poki.com

Magneboy

Magneboy

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Final Ninja Zero

Final Ninja Zero

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности