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Caesar's Day Off

Caesar's Day Off

poki.com

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Caesar’s Day Off — забавная игра-симулятор, в которой вы — Юлий Цезарь, и впереди у вас свободный день. Вы когда-нибудь хотели быть измученным императором, который просто хочет насладиться выходным? Вы находитесь в правильном месте! Используйте простые жесты рук для общения с объектами съемки. Когда вы что-то одобряете, вы можете показать большой палец вверх. Покажите противоположный жест, если хотите, чтобы ваш лев съел кого-то. Тяжела голова, носящая корону, но тяжелее тело, если Цезарь не заказывает салат. Принять (большой палец вверх) — клавиша со стрелкой вверх или проведите пальцем вверх Отказаться (большой палец вниз) — клавиша со стрелкой вниз или проведите пальцем вниз Был создан выходной Цезаря от Seufz Studio. Сыграйте в другую их игру на Poki: Murder.

Веб-сайт: poki.com

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