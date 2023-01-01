Tap Tricks — это аркадная игра о скейтбординге, разработанная Gesinimo Games. Поддерживайте свой прыжок и отпускайте его в нужный момент, чтобы запускать трюки и фигуры! Позвольте течению игры взять верх в этом взрывном приключении на скейтборде. Идите вперед и продемонстрируйте мощь своего скейта! Удерживайте и коснитесь экрана, чтобы активировать действия. Tap Tricks создана Gesinimo Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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