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La Petite Avril

La Petite Avril

poki.com

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La Petite Avril — это милый платформер, созданный, чтобы помочь маленькой девочке подготовиться к новой жизни! Каждый уровень представляет собой отдельный период в жизни Аврил, и вам поручено помочь ей преодолеть все испытания и трудности, с которыми ей придется столкнуться. Помогите ей спастись от страшных существ, перелететь через всевозможные препятствия и по пути получить помощь друзей! Сможете ли вы помочь Аврил преодолеть все трудности?

Веб-сайт: poki.com

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