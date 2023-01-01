Превратитесь в мифических существ в игре Cut the Rope: Magic! Ам Ням готов разгадать магические головоломки и победить злого волшебника. В продолжении этой игры на мышление вы сможете кататься, подпрыгивать, плавать и парить. Откуси каждую конфету, чтобы выиграть!

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Cut the Rope: Magic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.