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Ducklings.io

Ducklings.io

ducklings.io

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Ducklings — милая IO-игра, в которой вы заботливая утка, которая подбирает потерявшихся утят из пруда. Вы плаваете вокруг, чтобы собрать как можно больше потерянных утят и благополучно доставить их в свое гнездо. Однако есть одна загвоздка: вы не единственная заботливая утка-родитель в пруду; другие утки попытаются украсть у вас ваших утят, чтобы получить честь и улучшения вашего гнезда за их спасение. За каждого спасенного утенка вы переходите на следующий уровень. Вы прошли игру после 400 уровня! Обязательно избегайте этих других уток и защищайте своих утят как можно лучше… Да, и следите за моторными лодками в пруду, они вас переедут.

Веб-сайт: ducklings.io

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