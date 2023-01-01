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Neon Flytron: Cyberpunk Racer

Neon Flytron: Cyberpunk Racer

poki.com

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Neon Flytron: Cyberpunk Racer — это футуристическая 3D-гоночная игра, в которой вы погружаетесь в пробки в увлекательном неоновом мире. Уклоняйтесь от зданий, перемещайтесь между движущимися мостами, поездами и гигантскими вентиляторами. В нее очень легко играть: вы даже можете управлять автомобилем одним пальцем. Не забывайте собирать монеты, разбросанные по всему городу, и покупать себе красивые улучшения для тюнинга и даже новые автомобили! Когда дела идут плохо, обязательно используйте щит, когда собираетесь столкнуться с препятствием. Обладаете ли вы необходимой ловкостью, чтобы стать пилотом-чемпионом в этом киберпанк-городе? Управление — WASD, клавиши со стрелками или курсор мыши. Вы можете настроить как город, так и свою машину. Выберите в меню опцию «Карта» или «Flytron» и начните играть с цветами. Neon Flytron: Cyberpunk Racer был создан GoGoMan. Это их первая игра на Poki! В Neon Flytron: Cyberpunk Racer можно играть бесплатно на Poki. В Neon Flytron: Cyberpunk Racer можно играть на своем компьютере.

Веб-сайт: poki.com

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