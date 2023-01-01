Гоняйте по центру города в 3D City Racer! Вы можете управлять седаном Evo, винтажным Fire GTO, GTX и Z66. Каждая машина ведет себя по-разному. Проехав мимо небоскребов, попробуйте управлять огромным автобусом. Вы также можете участвовать в гонках на полицейской машине и такси!

Веб-сайт: poki.com

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