Magic Touch — это игра на ловкость, основанная на использовании магических заклинаний, созданных Нитромом. Не позволяйте гигантским роботам упасть на замок, иначе вы проиграете! Чтобы уничтожить их, вам нужно будет лопнуть удерживающие их воздушные шары, нарисовав то же заклинание, что и на воздушном шаре. Удачи, волшебник! Элементы управления описаны в игре. Эта игра была создана Nitrome как флэш-игра, а затем эмулирована в HTML5 компанией AwayFL для Poki. Играйте в другие флэш-игры Nitrome на Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3. , Пещерный хаос, Мятеж, Skywire, Двойной выстрел, Зеленый испытуемый и Синий испытуемый

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Magic Touch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.