Охотьтесь на морских существ в Deeeep.io! Вы начнете подводное приключение в роли рыбы. Съев достаточно еды, вы сможете превратиться в краба. Затем съешьте рыбу поменьше, чтобы стать кальмаром. Акула – самое смертоносное существо в океане!

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