Droplets — это игра-головоломка, в которой вам придется помочь маленьким существам, называемым Капельками, благополучно добраться до земли. Капли забрались довольно высоко, и им придется спрыгнуть в безопасное место. К счастью, на их головах есть маленькие пропеллеры, которые обеспечат плавное приземление – если они смогут избежать всех врагов. Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы безопасно доставить Капли на землю?

Веб-сайт: poki.com

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