Отправьтесь в древнее приключение в Temple Glider! В этой игре вы играете за неуклюжую птицу, которая должна попытаться пролететь через древнюю египетскую гробницу и добраться до выхода. Но будьте осторожны! На вашем пути множество ловушек и препятствий, которых вам придется избегать. Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы безопасно опустить Храмовый планер на землю?

Веб-сайт: poki.com

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