SpaceHopper

SpaceHopper

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Веб-сайт: poki.com

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Пришло время достичь звезд в SpaceHopper! В этой игре вы играете за космонавта, которому предстоит собрать каждую звезду. Чтобы попасть с планеты на планету, можно просто подпрыгнуть! Используйте гравитационное поле планет, чтобы прыгать дальше, но остерегайтесь инопланетян! Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможешь ли ты получить все звезды?

Веб-сайт: poki.com

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