Gunbrick

Gunbrick

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Gunbrick — это игра-головоломка, в которой вам нужно будет переместить Gunbrick в конец уровня. Вам нужно будет стратегически подходить к тому, как вы перемещаете Gunbrick. На одной стороне кирпича есть щит, который убережет вас от уничтожения лазерами. У другой стороны есть пушка, которая поможет вам разрушать препятствия или быстро продвигаться вперед. Позиционирование является ключевым моментом в Gunbrick! Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы пройти все уровни в Gunbrick?

Веб-сайт: poki.com

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