Canopy — это платформер, в котором вам придется бороться и трястись, пробираясь через джунгли, чтобы добраться до цели! На более чем 20 захватывающих уровнях вам придется постараться собрать как можно больше фруктов, не задев жуков и не упав с деревьев. Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможешь ли ты помочь Кэнопи пройти через джунгли?

Веб-сайт: poki.com

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