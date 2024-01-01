The Bucket

В Bucket вы играете за загадочную летучую рыбу, которая носит в ведре белок. Вам предстоит безопасно перемещаться по пещерам и уклоняться от препятствий, чтобы оставаться на плаву и не допускать падения ведра. Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы доставить всех белок в целости и сохранности к месту назначения?

Веб-сайт: poki.com

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