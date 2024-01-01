In the Doghouse — игра-головоломка, в которой вам нужно будет помочь маленькой собачке передвигаться по дому. Чтобы довести собаку до конца уровня, вам нужно будет перемещать комнаты и коридоры, чтобы создать путь к финишу. Перемещать можно только пустые комнаты. Собака будет следовать за вами, куда бы вы ни положили свою кость, и она достаточно умна, чтобы подниматься и спускаться на лифте! Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы безопасно провести собаку через все уровни Собачьей будки?

Веб-сайт: poki.com

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