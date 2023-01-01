Breakoid — это новый взгляд на классический жанр игр-разрушителей блоков/арканоидов с потрясающей графикой, графикой и звуком! Попробуйте свои силы в обычном режиме и посмотрите, сколько уровней вы сможете преодолеть, или опробуйте бесконечный режим и используйте специальные способности, чтобы пробиться на вершину! Если вы слишком хорошо справляетесь с оригинальными уровнями, попробуйте редактор уровней и создайте свою потрясающую феерию, разбивающую блоки! Используйте мышь, чтобы перемещать весло из стороны в сторону, чтобы отбить мяч. На мобильном телефоне нажмите на весло, а затем проведите пальцем по экрану, чтобы передвигаться! Breakoid создан Supernice.Games. Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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