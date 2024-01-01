Приготовьтесь к подводному приключению инопланетян в Субмолоке! Субмолок — маленький инопланетянин, похожий на кальмара, который пилотирует крошечную подводную лодку. По пути на Землю он был сбит и приземлился в океане. Теперь вам предстоит помочь ему вернуться домой! Для перемещения можно использовать ускорители подводной лодки, но поскольку они расположены под углом по углам подводной лодки, это может быть довольно сложно. Вам придется рассчитывать время, когда вы будете использовать свои ускорители, чтобы безопасно передвигаться по океанам. Эта классическая флэш-игра теперь вернулась в формате HTML 5, так что вы можете играть в нее, когда захотите! Сможете ли вы вернуть Субмолока домой?

Веб-сайт: poki.com

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