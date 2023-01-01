Lost Yeti — это 2D-игра-головоломка, созданная Neutronized. В этой игре вам предстоит помочь нашему потерявшемуся йети вернуться домой, перемещая глыбы льда. Начните с ретро-головоломок в Snowy Hills, где вы можете перемещать застывшие ряды и столбцы, чтобы расчистить путь, и переходите к более красочным мирам. Вы должны найти самый быстрый путь домой, съев все закуски на своем пути. Исследуйте все 3 мира, 60 уровней и различные виды захватывающих врагов и головоломок. Готовы ли вы к этому Йети? Очистите дорогу, перетаскивая ледяные глыбы с помощью левой кнопки мыши или пальца. Lost Yeti создан Neutronized, итальянской студией разработки игр, основанной в 2010 году. Компания специализируется на создании «отполированных, красочных игры с весёлым и целенаправленным подходом». Это их первая игра на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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