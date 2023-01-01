Shape Rush — это 3D-приключение о полетах, формах и цветах. В роли летающего оборотня взмахивайте крыльями и путешествуйте по полям, пустыням и многим другим красиво оформленным зонам. Все, что вам нужно сделать, это принять правильную форму, чтобы преодолеть соответствующие препятствия. Всегда помните о цветах и ​​формах! Если вы умеете обращать внимание, вы можете разблокировать других персонажей и получить максимум удовольствия. Так что придумывайте или отправляйтесь, потому что эта игра подарит вам тот прилив, который вы так долго искали! Измените форму — клавиша пробела. Shape Rush создана No Pressure Studios. Посмотрите их другую потрясающую игру Bossy Toss на Poki!

Веб-сайт: poki.com

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