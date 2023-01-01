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Furcifer's Fungeon

Furcifer's Fungeon

poki.com

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Furcifer's Fungeon — это рогалик с автоматической прокруткой, в котором все, что вы делаете, влияет на ваши таланты. Станьте гусем-некромантом или берсерком, владеющим громовым клинком! Собирайте легендарные предметы в каждом забеге и привозите их домой, чтобы в будущем получить еще больше возможностей для сборки. Сражайтесь с множеством различных типов врагов и делайте множество улучшений, чтобы повысить свой уровень и победить Fungeon!

Веб-сайт: poki.com

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