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Tricks

Tricks

poki.com

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Tricks — это веселая, красочная игра о гонках на мотоциклах от Yello Games, в которой вам нужно не только опередить своих противников до финиша, но и выполнить при этом как можно больше трюков! Соревнуйтесь с 5 другими мотокроссерами и выполняйте потрясающие прыжки и сальто, чтобы получить бонус. Доберитесь до финиша первым и докажите, что вы чемпион по трюкам! Не упустите бонусы, которые можно получить за комбо и идеальные приземления. Ежедневные испытания также гарантируют, что в Tricks on Poki никогда не будет скучной гонки! Пробел — Drive/flipTricks создан Yello Games. Они также являются создателями Slopey, Jet Speed ​​и многих других.

Веб-сайт: poki.com

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