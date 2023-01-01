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Too Many Ninjas

Too Many Ninjas

poki.com

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Too Many Ninjas — это аркадная игра, созданная Беннеттом Фодди. Играйте за воина с катаной во время засады ниндзя. Вы не можете перемещать своего персонажа, но можете свободно перемещать меч. Используйте клавиши со стрелками, чтобы отражать летящие сюрикены и рубить приближающихся ниндзя, не причиняя им вреда. С течением времени ниндзя становятся все более настойчивыми, поэтому игра становится все сложнее. Постарайтесь побить рекорды своих друзей и поделиться с ними «Слишком много ниндзя»! Используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить катану в направлении приближающейся атаки. Перемещение катаны — клавиши со стрелками «Слишком много ниндзя» было создано Беннеттом Фодди. Сыграйте в другую головоломку Poki: Get On Top.

Веб-сайт: poki.com

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