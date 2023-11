Too Many Ninjas — это аркадная игра, созданная Беннеттом Фодди. Играйте за воина с катаной во время засады ниндзя. Вы не можете перемещать своего персонажа, но можете свободно перемещать меч. Используйте клавиши со стрелками, чтобы отражать летящие сюрикены и рубить приближающихся ниндзя, не причиняя им вреда. С течением времени ниндзя становятся все более настойчивыми, поэтому игра становится все сложнее. Постарайтесь побить рекорды своих друзей и поделиться с ними «Слишком много ниндзя»! Используйте клавиши со стрелками, чтобы переместить катану в направлении приближающейся атаки. Перемещение катаны — клавиши со стрелками «Слишком много ниндзя» было создано Беннеттом Фодди. Сыграйте в другую головоломку Poki: Get On Top.

Веб-сайт: poki.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Too Many Ninjas, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.