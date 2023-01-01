Bonk — это многопользовательская физическая игра, в которой могут участвовать до восьми игроков одновременно. Оттолкните своих противников от края уровня, победит последний выживший! Сражайтесь со своими друзьями или с кем-либо из любой точки мира в матчах до последнего выжившего или в командных матчах. Bonk.io — это игра, в которой сочетаются стратегия и навыки, поэтому тщательно позиционируйте себя, и уклонение от приближающегося столкновения может быть столь же эффективным, как и столкновение с врагами! Используйте клавиши со стрелками для перемещения и удерживайте X, чтобы стать тяжелее. Когда вы тяжелый, у вас гораздо больше импульса, поэтому вы будете бить врагов гораздо дальше, и вас гораздо сложнее толкнуть. Но вы также будете гораздо менее маневренны! Используйте внутриигровой редактор уровней, чтобы легко создавать собственные карты и играть на них! Играйте на сотнях миллионов пользовательских карт, созданных сообществом, и загружайте свои собственные, чтобы на них могли играть другие. Используйте функцию быстрой игры, чтобы быстро войти в игру, или создавайте собственные игры и настраивайте их по своему усмотрению. Bonkio постоянно обновляется новыми функциями и улучшениями, поэтому заходите почаще! И самое главное – получайте удовольствие!

Веб-сайт: bonk.io

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