One More Bounce — это игра на ловкость от SMG Studios, создателей One More Line, One More Dash и многих других! Нарисуйте линию под прямым углом, чтобы ваш аватар прыгал по каждому уровню. Постарайтесь собрать все бриллианты, чтобы показать свое мастерство! Но будь осторожен; если вы доберетесь до розовой границы, ваш забег окончен. One More Bounce on Poki с более чем 100 уровнями и различными игровыми режимами наверняка увлечет вас на долгие часы. Играйте в One More Bounce и открывайте новые темы и аватары. Управление: Мышь — щелкните и перетащите, чтобы нарисовать линию. Пробел — меню навигации. О создателе: One More Bounce — третья часть серии One More от SMG Studios, базирующейся в Мельбурне, Австралия. В серию также входят One More Dash и One More Line. Они также являются создателями Super One More Jump, Thumb Drift и многих других.

Веб-сайт: poki.com

