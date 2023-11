Dumb Ways to Die 3: World Tour состоит из 5 забавных мини-игр, которые проверят ваши навыки! Первоначально он был разработан компанией Metro Trains Melbourne и австралийской компанией общественного транспорта с целью обучения людей правилам безопасности и является третьим в серии Dumb Ways to Die. В Dumb Ways to Die 3: World Tour вы попадаете в центр Дамбвилля, города, полного опасностей. Зарабатывайте монеты, играя в мини-игры, чтобы починить разрушенные и опасные дома Дамбвилля. Опасность повсюду, но вы можете спасти положение и обезопасить Дамбвилль, играя в Dumb Ways to Die 3: World Tour на Poki!Управление:Клавиши со стрелками — MoveSpace — Прыгать/летатьО создателе:Dumb Ways to Die 3: World Tour создана компанией Metro Trains Melbourne, базирующейся в Австралии. Они также являются создателями Dumb Ways to Die и Dumb Ways to Die 2: The Games.

Веб-сайт: poki.com

