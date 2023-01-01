Приведите Динамонов к победе! В этом многопользовательском приключении Джовани научит вас быть сильным капитаном Dynamon. Выпустите лавину Тейлтона, лопните пузырь и атакуйте водными потоками, чтобы победить Мензу. Затем пригласите Кикфлика, Снорки или Торчипа присоединиться к вашей команде в Dynamons World!

Веб-сайт: poki.com

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