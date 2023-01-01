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Glitch Dash

Glitch Dash

poki.com

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Думаете, вы мастер реакции? Сыграйте в игру Glitch Dash и узнайте! Glitch Dash — это одновременно безмятежная и напряженная игра от первого лица с уклонением от препятствий, в которой вам нужно постоянно держаться на ногах, чтобы выжить. Вы можете играть в Glitch Dash бесплатно, но каждая секунда ценна, поскольку вы уклоняетесь, чтобы собрать алмазы и избегать подпрыгивающих опасностей, которые означают мгновенную смерть! Алмазы покупают контрольно-пропускные пункты и сохранения, так что продолжайте собирать. Эта онлайн-версия Glitch Dash — единственный верный способ испытать игру так, как задумал разработчик Дэвид Марквардт, так что приходите играть в Glitch Dash на Poki прямо сейчас, чтобы проверить свои навыки! Управление: клавиши со стрелками — перемещение пробела — прыжок. Советы и рекомендации: — Glitch Dash. – это очень сложная игра, так что не расстраивайтесь, если вы застрянете – просто продолжайте попытки! - Каждый бриллиант стоит собрать, но если вы просто не можете его получить, сосредоточьтесь на завершении этапа. О создателе: Glitch Dash создан индивидуальным разработчиком Дэвидом Марквардтом из Швеции. Среди других игр Дэвида — головоломка-хамелеон Pull My Tongue.

Веб-сайт: poki.com

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