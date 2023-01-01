Соединяйте древние загадочные плитки, чтобы освободить крылатых существ! В Mystical Birdlink необходимо соединять пары свободных блоков. Каждый матч будет добавлять время к часам. Если вы задержитесь слишком долго, появится подсказка. Блокировщики не могут быть сопоставлены!

Веб-сайт: poki.com

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