Угадай слово за 6 попыток. Каждая догадка должна представлять собой действительное слово из 5 букв. Цвет плиток изменится, чтобы показать, насколько близко ваше предположение было к слову.

Веб-сайт: nytimes.com

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