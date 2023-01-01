Попробуйте угадать секретное слово! Semantle Junior работает так же, как Semantle, но с более простыми словами. Каждая догадка должна быть словом. Semantle сообщит вам, насколько семантически ваше слово похоже на секретное слово. В отличие от той другой игры в слова, здесь дело не в написании; дело в смысле. Значение сходства берется из Word2vec. Максимально возможное сходство – 100 (что означает, что слова идентичны и вы выиграли). Теоретически самый низкий показатель составляет -100, но на практике он составляет около -34. Под «семантически похожим» я подразумеваю примерно «используемое в контексте похожих слов в базе данных новостных статей». Секретные слова могут быть любой частью речи, но всегда будут отдельными словами. Соблазнительно думать только о существительных, поскольку именно так работают обычные семантические игры по отгадыванию слов. Не попадайтесь в ловушку! Поскольку наш набор данных Word2vec содержит некоторые имена собственные, предположения учитывают регистр. Но я удалил из набора секретных слов все слова, кроме строчных, и если ваше слово совпадает с секретным словом, но без регистра, вы все равно выиграете. Поэтому, если вы хотите узнать, какое слово больше похоже на «хороший» или «Ницца», вы можете спросить об обоих. Индикатор «Приближение» показывает, насколько вы близки — если ваше слово является одним из 1000 нормальных слов, ближайших к целевому слову, будет присвоен рейтинг (1000 — это само целевое слово). Если ваше слово не входит в число ближайших 1000, вы «холодны». (Под «нормальными» словами я подразумеваю слова, написанные без заглавной буквы, которые встречаются в очень большом списке английских слов; есть много слов с заглавной буквы, с ошибками или непонятных слов, которые могут быть близки, но не получат ранжирования. Они получают отмечен знаком "????"). Вам понадобится более шести догадок. Вероятно, вам понадобятся десятки догадок. Каждый день появляется новое слово, когда день начинается в полночь по всемирному координированному времени или в 19:00 по вашему времени.

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